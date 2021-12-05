Терапевт Ильиных рассказала, будут ли работать вакцины от ковида против омикрона

Сегодня, 18:44

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Терапевт Ильиных рассказала, будут ли работать вакцины от ковида против омикрона
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Мир замер в ожидании сведений о новом омикрон-штамме коронавируса, который сейчас активно изучают ученые всего мира. Учитывая возможную опасность, страны прерывают авиасообщение с Южной Африкой, вводят карантин и обсервацию для въезжающих из-за рубежа. Однако полностью закрыться, как на заре пандемии, не получается. Омикрон распространяется очень быстро и уже добрался до России. Вчера стало известно о том, что новый вариант подтвердился у двух россиян, прилетевших из ЮАР четвертого декабря.

Все понимают: рано или поздно омикрон начнет распространяться. Пока он не дает оснований для переживаний, поскольку, по данным южноафриканских медиков, не привел ни к одному летальному исходу и относительно легко переносится больными. Но вдруг штамм с 32 мутациями в спайк-белке окажется опасным? Многие медики считают, что существующие вакцины в некоторой степени смогут защитить привитых, хотя не исключено, что возникнет необходимость в новых препаратах.

«Нам сложно пока сказать, будут ли продолжать работать вакцины против омикрон-штамма. Будем надеяться, что да. Особенно векторные вакцины. Но для этого опять же нужны дополнительные исследования, которые будут проведены в ближайшие недели», - рассказала врач-терапевт Елена Ильиных во время стрима на площадке Министерства здравоохранения Республики Коми.

B.1.1.529, он же омикрон, был обнаружен в Южной Африке. О случаях заражения в ЮАР и Ботсване СМИ сообщили 24 ноября. У этого варианта коронавируса ученые насчитали 32 мутации в S-белке, посредством которого он прикрепляется к клеткам. Именно эта его особенность и вызывает обеспокоенность.

Некоторые исследователи полагают, что такое количество изменений в геноме SARS-CoV-2 может указывать на его высокую трансмиссивность к антителам перенесших заболевание и вакцинированных.

Есть предположение, что B.1.1.529 появился в организме иммунодефицитного человека.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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