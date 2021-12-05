Врачи выяснили, как молодые люди переносят миокардит после прививки от коронавируса COVID-19

Кардиологи из Университета Юты обнаружили, что молодые люди, которые недавно получили инъекции вакцины против коронавируса, сталкиваются с такой проблемой, как миокардит. Что собой представляет подобное заболевание, и случаются ли после него какие-либо осложнения на различные системы человеческого организма? Об этом сообщает онлайн-издание InScience.

Медицинские специалисты представили информацию, что в том случае, если миокардит случается у пациентов в возрасте до 21 года, он протекает легко и быстро проходит.

Миокардитом врачи называют воспаление сердечной мышцы. Как правило, подобное заболевание случается у подростков. Научные исследователи рассказывают, что симптомы миокардита (боль в груди и повышенная температура) проявляются через пару дней после введения второго компонента вакцины. Миокардит для молодых людей не опасен. Однако врачи рекомендуют молодежи своевременно обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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