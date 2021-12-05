Врач Подхомутников сообщил, что люди с первой и третьей группой крови плохо реагируют на прививки

Вчера, 23:54

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Врач Подхомутников сообщил, что люди с первой и третьей группой крови плохо реагируют на прививки
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Какое влияние оказывает группа крови на восприятие организмом вакцин — рассказал профессор Подхомутников. 1-я O(I) наиболее древняя, которая была у людей, живших 40 000 лет назад, именуемых потомками охотников. Древним людям было всё нипочём: дикие звери, ветра, дожди. У них был редкий тип плазмы, позволявший эффективно выживать в очень тяжелых условиях, пишет издание Доктор Питер. 

«Группа крови 0 (I) весьма чувствительна к вакцинам», — сообщил профессор Подхомутников. 

На прививку, введённую в организм, система иммунитета проявляет очень активную реакцию. После прививки, какой бы она ни была, у людей с 1-й группой крови на протяжении первых 3 суток увеличивается температура, наступает раздражительность, вялость. Врачи советуют обильное питье. Если признаки нарастают — следует вызвать врача. 2-я группа крови сформировалась в результате изменения условий жизни древних людей, которым была уже излишней высокая смелость, ловкость, как от охотников. По ходу эволюции человек всё больше развивался. Люди поняли — следует подождать более благоприятных обстоятельств, в том числе и погодных. В итоге организм стал терять свою былую крепость и устойчивость к серьезным заболеваниям, а плазма этой крови стала менее сильна и вынослива. 

«Граждане со 2-й группой крови А (II) отлично переносят поствакцинальный период, — рассказал Владимир Подхомутников. — Особая чувствительность пищеварительного тракта таких людей пероральная вакцинация (против полиомиелита) часто вызывает реакцию». 

3-я группа крови исторически сформировалась тогда, когда человек прошёл в своём развитии ещё большую эволюцию, перейдя к более комфортным житейским условиям. А это сделало организм еще слабее. 

«У людей с 3-й группой крови наблюдается тенденция к плохим реакциям на прививки, — считает профессор. — Научное сообщество связывает это с тем, что в нервной системе В-людей вырабатывается огромное количество В-антигенов». 

Обладатели 4-й группы крови — уникумы, так как она считается очень редкой среди всех существующих вариантов. Эта группа появилась последней на фоне смешанных браков. Такие люди чаще подвержены заболеваниям, чем все остальные. 

«При группе крови АВ (IV) негативные реакции на вакцинацию обычно не регистрируются. Обладателям этой группы крови, как и А (II), не рекомендуются пероральные вакцинации», — говорит профессор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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