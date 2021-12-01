Сторонники вакцинации требуют от властей открыть данные о прививках

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Российские ученые и врачи написали письмо, в котором они обратились к представителям власти, потребовав раскрыть данные о вакцинации.
Закрытость государства затрудняет разговор с сомневающимися в эффективности вакцинации, отмечается в письме. Авторы обращения напомнили, что Россия - одна из первых стран, где стали вакцинировать от коронавируса. Но доля россиян, которые приобрели иммунитет от ковида, ниже, чем доля таких граждан в других странах. Специалисты считают, что люди просто не доверяют власти.
В США, Израиле и Европе есть статистика по побочным эффектам, случаям заражения и смерти с данными по разным вакцинам и возрастным группам, упомянуто в письме.
Роспотребнадзор не публикует статистику по геномам коронавируса, а также передает в международную базу только часть информации о вакцинах, подчеркивают авторы обращения. От граждан России скрывают результаты клинических исследований вакцин, данные о прививках, а также сведения об эффективности вакцин. Врачи и ученые, подписавшие обращение, потребовали предоставить данные о пандемии и вакцинации. В письме также говорится, что результаты клинических испытаний вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» опубликованы в журнале The Lancet. Но данных об эффективности вакцин «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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