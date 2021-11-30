Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ не одобрила вакцину «Спутник V»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев утверждает, что одобрению «Спутника V» ВОЗ мешают исключительно бюрократические препятствия.

«Российская вакцина доказала свою эффективность не только на своей территории, но и в мире. В настоящее время в РФ меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения, чем в США и 18 странах Евросоюза, хотя доля вакцинированных значительно меньше», - сообщил Дмитриев.

По его словам, регуляторы из 71 страны одобрили применение «Спутника V». Достаточно посмотреть на то сколько публикаций, одобряющих российскую вакцину, вышло в авторитетных медицинских журналах. ВОЗ в ближайшее время последует их примеру. Мы не видим никаких причин, по которым этого не произойдет.

Также Дмитриев проинформировал о том, что вакцинация «Спутником» разрешает въезжать в более чем 100 стран. А люди, прошедшие вакцинацию «Спутником V» имеют право посетить 31 страну. После того как ВОЗ наконец-то одобрит вакцину, число таких стран вырастет.

«Российский «Спутник V» создан на платформе аденовирусных векторов человека. Клинические испытания, которые проводились во всем мире с 1953 года, являются лучшим доказательством того, что данный метод эффективен и безопасен», - добавил глава РФПИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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