Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ не одобрила вакцину «Спутник V»

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев утверждает, что одобрению «Спутника V» ВОЗ мешают исключительно бюрократические препятствия.
«Российская вакцина доказала свою эффективность не только на своей территории, но и в мире. В настоящее время в РФ меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения, чем в США и 18 странах Евросоюза, хотя доля вакцинированных значительно меньше», - сообщил Дмитриев.
По его словам, регуляторы из 71 страны одобрили применение «Спутника V». Достаточно посмотреть на то сколько публикаций, одобряющих российскую вакцину, вышло в авторитетных медицинских журналах. ВОЗ в ближайшее время последует их примеру. Мы не видим никаких причин, по которым этого не произойдет.
Также Дмитриев проинформировал о том, что вакцинация «Спутником» разрешает въезжать в более чем 100 стран. А люди, прошедшие вакцинацию «Спутником V» имеют право посетить 31 страну. После того как ВОЗ наконец-то одобрит вакцину, число таких стран вырастет.
«Российский «Спутник V» создан на платформе аденовирусных векторов человека. Клинические испытания, которые проводились во всем мире с 1953 года, являются лучшим доказательством того, что данный метод эффективен и безопасен», - добавил глава РФПИ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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