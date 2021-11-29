Российский пульмонолог Костина допустила, что коронавирус может самоуничтожиться

Парк снегоуборочной техники в Петербурге не был сформирован к зиме
На Петербург обрушился циклон «Бенедикт». Он вновь показал, что Смольный не справляется со снежной стихией. Одна из...Подробнее
Главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Воронежской области Наталья Костина допустила, что из-за чрезмерного количества мутаций новый коронавирус может самоуничтожиться. Об этом сообщают «Вести Воронеж».
«Для того чтобы он уничтожился, должно произойти очень большое количество мутаций. В рамках теории вероятности – это возможно, но у меня нет абсолютно никакого оптимизма на этот счет», - заявила врач.
Наталья Костина добавила, что штаммов у коронавируса, в том числе новых, довольно много, но такого внимания, как омикрон, они не привлекают.
Напомним, что новый вариант ВОЗ определила, как «вызывающий беспокойство». Ученые сейчас подробно его изучают.
Об омикроне СМИ сообщили 24 ноября. В новостях говорилось, что новый штамм обнаружили ученые из Южной Африки. Сегодня, по последней оперативной информации новостных лент зарубежных информагентств, стало очевидным, что в Европе вариант с более чем 50 мутациями появился ранее.
Органы здравоохранения Нидерландов объявили во вторник, что они обнаружили омикрон в образцах от 19 и 23 ноября. Это, по мнению чиновников и журналистов, указывает на то, что супермутант распространялся в Западной Европе до того, как были выявлены первые случаи заболевания на юге Африки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На Петербург обрушился циклон «Бенедикт». Он вновь показал, что Смольный не справляется со снежной стихией. Одна из...Подробнее
Мощный снегопад обрушился на Санкт-Петербург под влиянием циклона «Бенедикт». Сильные осадки ожидаются также в ночь на...Подробнее
На Западе продолжают говорить о том, что вскоре может начаться Третья мировая война. Снова эту тему поднял на канале...Подробнее
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов в эфире «Царьграда» усомнился в том, что существующие вакцины эффективны...Подробнее
Эпидемиологи сообщили о массовых обращениях граждан с жалобами на тяжелые патологии, образовавшиеся после вакцинации от...Подробнее
Граждане, получающие минимальный доход или находящиеся за чертой бедности, могут рассчитывать на новое денежное пособие...Подробнее
Многие медики, в том числе российские, анализируя поступающую из ЮАР информацию о том, что новый штамм коронавируса...Подробнее
Пожилым гражданам в Госдуме посоветовали устраиваться на работу в те сферы, где сейчас наблюдается дефицит кадров. Об...Подробнее
В России может существенно вырасти смертность после того как в страну придет новый штамм COVID-19 «омикрон». Об этом...Подробнее
Вирусолог Анатолий Альтштейн советует россиянам не слушать заявления некомпетентных граждан о пандемии коронавируса и...Подробнее
Комментировать