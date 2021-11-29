Российский пульмонолог Костина допустила, что коронавирус может самоуничтожиться

Главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Воронежской области Наталья Костина допустила, что из-за чрезмерного количества мутаций новый коронавирус может самоуничтожиться. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

«Для того чтобы он уничтожился, должно произойти очень большое количество мутаций. В рамках теории вероятности – это возможно, но у меня нет абсолютно никакого оптимизма на этот счет», - заявила врач.

Наталья Костина добавила, что штаммов у коронавируса, в том числе новых, довольно много, но такого внимания, как омикрон, они не привлекают.

Напомним, что новый вариант ВОЗ определила, как «вызывающий беспокойство». Ученые сейчас подробно его изучают.

Об омикроне СМИ сообщили 24 ноября. В новостях говорилось, что новый штамм обнаружили ученые из Южной Африки. Сегодня, по последней оперативной информации новостных лент зарубежных информагентств, стало очевидным, что в Европе вариант с более чем 50 мутациями появился ранее.

Органы здравоохранения Нидерландов объявили во вторник, что они обнаружили омикрон в образцах от 19 и 23 ноября. Это, по мнению чиновников и журналистов, указывает на то, что супермутант распространялся в Западной Европе до того, как были выявлены первые случаи заболевания на юге Африки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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