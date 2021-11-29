Доктор медицинских наук Михаил Костинов сравнил антипрививочников с киллерами

Противники вакцинации несут прямую угрозу обществу, уверен руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

В эфире радиостанции «Говорит Москва » он рассказал, что, распространяя ложную информацию о вакцинации, противники вакцинации ставят под угрозы жизни других людей.

«Есть киллеры, которые с оружием, а есть киллеры, которые с языком и пером. Те, которые видят жизнь и человечество, будут делать все возможное, чтобы защитить. Тот, кто ненавидит, вот такие дает высказывания», - подчеркнул Костинов.

Прокомментировал он и ситуацию с новым штаммом коронавируса. По его словам, существующие вакцины защищают от штамма «омикрон», поэтому пока нет необходимости в разработке новой вакцины.

Эксперт объяснил, что новый штамм отличается отдельными фрагментами. Пока нет доказательств, что этот штамм настолько изменился, что вакцины не будут защищать от него. Только после того как «омикрон» изучат, можно будет окончательно определиться касательно новой вакцины.

Но, как считает Костинов, новая вакцина необходима будет лишь тогда, когда появится мутация, которая станет основной для нового вируса, который выделят в отдельную группу и назовут уже не SARS-CoV-2, а SARS-CoV-3 или как-то еще.

«Пока это идет обычная из этого штамма мутация. А мутаций будет еще много, каждые две недели новые мутации», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что новые штаммы возникают, когда болеют невакцинированные люди, поэтому крайне важно, чтобы все привились.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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