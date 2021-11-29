Профессор РАН Нестик заявил, что врачи могут верить мифам о прививках из-за собственных психотравм

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Медицинский специалист привёл факты о том, что в связи с продолжением массового распространения вируса SARS-CoV-2, и невозможностью остановки этой навалы, даже врачи постоянно пребывают в условиях сильного стресса. Медики так же, как и остальные граждане, не получившие медицинского образования, иногда доверяют мифам, которые в изобилии возникают вокруг прививок о вакцинации против коронавируса. Это происходит вследствие потери точки опоры, пишет издание РБК «Тренды». Ещё у врачей иногда появляется желание найти эмоциональную поддержку. Почему медики верят мифам, рассказал профессор РАН Тимофей Нестик.
В интервью, которое эксперт дал журналисту РБК, он подчеркнул — бывает, что порой врачу очень просто найти какую-нибудь конспирологическую теорию. Она очень просто объясняет всю противоречивость окружающей действительности.
«Поэтому медицинский специалист заново обретает утраченную точку опоры. Кроме того, согласившись с придуманным мифом, врач получает эмоциональную поддержку со стороны других таких же последователей теории заговора. И ещё очень важно — медик при этом перестаёт вступать в постоянные конфликты с антиваксерами», — заметил Нестик в своём интервью.
Как продемонстрировали результаты исследования, осуществленного Институтом психологии РАН нынешним летом, из 2000 респондентов Российской Федерации, 62% отказавшихся от вакцинации, рассказали, что знакомые врачи не рекомендовали им делать уколы против коронавируса.
В вопросе вакцинации россияне, как правило, прислушиваются к мнению своих знакомых медиков, поэтому важно, чтобы на уровне медучреждений, специалисты солидаризировались и рекомендовали вакцинироваться при отсутствии противопоказаний, считает профессор РАН. До этого Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что новогодние праздники россиянам лучше провести дома. Она рекомендовала не выезжать из страны во время длительных каникул.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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