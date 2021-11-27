Вирусолог Сергей Нетесов: новый штамм коронавируса «Омикрон» имеет в два раза больше мутаций

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Вирусолог Сергей Нетесов спрогнозировал, как может дальше развиваться пандемия коронавируса, если штамм «омикрон» появится в России.
Штамм «омикрон» уже выявили в ЮАР, Ботсване, Бельгии, Германии, Чехии, Израиле, Великобритании, Австралии и Нидерландах. Ученые предполагают, что он проник и в другие страны.
Этот штамм провоцирует першение в горле, сухой кашель, усталость и боль в теле. Он редко вызывает повышение температуры, а также при заражении этим штаммом не пропадают вкус и обоняние.
Вирусолог Сергей Нетесов в беседе с «Курьер.Среда» отметил, что этот штамм действительно имеет больше мутаций, чем другие штаммы. Но пока, по его словам, данных о том, что данный штамм более патогенный, нет.
«Более того, есть данные южноафриканского врача. Врач говорила о том, что вызываемое им заболевание протекает не тяжело. Но дело в том, что пациентов у неё было около 20 человек, и это были молодые и здоровые люди. Поэтому, пока я скажу так: данные о патогенности нового варианта противоречивы. По поводу мутаций. Они четко известны, но другой вопрос: как мутации могут отразиться на патогенности пока не понятно. Потому что хорошо отслеженных пациентов пока было очень мало», - сказал Нетесов.
Тем не менее важно не игнорировать возможные угрозы и прорабатывать различные сценарии, уверен эксперт. Он добавил, что ряд фармацевтических компаний заявляет о готовности адаптировать вакцины к этому варианту за несколько месяцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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