Врач Мерфи рассказал, как проявляется затяжной ковид

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Одной из загадок, связанной с коронавирусом, является бессимптомное течение болезни. Гвен Мерфи, директор по эпидемиологии медицинского центра Let’s Get Checked, рассказал как определить, болели ли вы COVID-19.
«Если вы перенесли коронавирусную болезнь, то у вас выработались антитела, которые можно измерить. Однако не у всех людей они вырабатываются, к тому же со временем количество антител уменьшается», — сообщил Мерфи.
Существует перечень симптомов COVID-19, которые классифицируют американские CDC: сухой кашель, лихорадка, быстрая утомляемость, боль в горле, диарея, конъюнктивит, головная боль, потеря вкуса, обоняния, высыпания на коже или изменение цвета пальцев конечностей. Некоторые из них требуют оказания экстренной медицинской помощи.
«В случае затрудненного дыхания или боли в груди необходимо срочно обратиться за помощью к медработникам», — подчеркнул Мерфи.
По словам ученого, вирус SARS-CoV-2 имеет свойства влиять на организм человека даже через некоторое время после заражения. Такой ковид называют затяжным. В таком случае симптомы длятся неделями, а иногда и месяцами. В таком случае может пострадать сердечно-сосудистая система, легкие, почки, кожа и мозг.
«Затяжной COVID-19 одна из причин, побуждающих всех нас пройти вакцинацию», — заключил Мерфи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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