Иммунолог Крючков заявил, что штамм «омикрон» приведет к резкому росту смертности в России

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В России может существенно вырасти смертность после того как в страну придет новый штамм COVID-19 «омикрон». Об этом заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает URA.RU.
Он добавил, что смертность будет выше, чем на пике волны, вызванной штаммом «дельта».
«С учетом волны заболеваемости, которая нас в очередной раз ждет — еще сильнее, чем с «Дельтой», — абсолютное количество умирающих будет большое, особенно в России, где людей без иммунитета очень много», — сказал Крючков.
Он добавил, что новый штамм выявлен изначально был в странах с низким уровнем вакцинации. Поэтому говорить о том, что новый штамм возник в ответ на вакцинацию, неправильно. Поэтому можно предположить, что «омикрон» - это попытка вируса адаптироваться к специфическому иммунитету, возникающему после заболевания, поскольку в ЮАР и Ботсване, где его выявили, как раз переболевших больше, чем вакцинированных.
Отметим, Всемирная организация здравоохранения отнесла штамм В.1.1.529 «омикрон» к штаммам, вызывающим беспокойство. В ВОЗ подчеркнули, что вакцины, которые уже применяются, против этого штамма малоэффективны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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