Итальянский эксперт Риччарди рассказал, защитят ли вакцины от омикрон-штамма

Советник главы Минздрава Италии Вальтер Риччарди оценил эффективность действующих вакцин от коронавируса против нового южноафриканского штамма «омикрон». О его появлении стало известно 24 ноября. Многие эксперты полагают, что штамм с более чем 50 мутациями мог развиться в организме иммунодефицитного человека.

Эксперт отметил, что вероятность того, что вакцинные препараты, которые применяются в мире, защитят от омикрон-штамма, довольно высока. Новый вариант квалифицирован ВОЗ как штамм, «вызывающий беспокойство». Однако делать какие-то выводы и умозаключения все же еще рано, полагает Риччарди.

«Уже известны некоторые факторы. Отрицательный заключается в том, что этот вариант обладает огромной способностью к распространению. За две недели в Южной Африке он с 1% вырос до 30%. По контагиозности он превосходит даже вариант "дельта", - пояснил он, выступая в эфире телеканала Rai.

Однако есть и положительные новости. Так, если верить информации, которая поступает от медиков из ЮАР, омикрон-штамм переносится в легкой форме, в большинстве случаев госпитализация не требуется. Кроме того, вариант хорошо выявляется разработанными ПЦР-тестами.

Напомним, омикрон на сегодня неофициально (потому что его сейчас активно изучают и конкретных данных нет) считается самым заразным из всех существующих штаммов. Есть информация, что дельту по контагиозности он превосходит в 5-6 раз.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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