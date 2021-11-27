Эксперт Хачатурян: Большинство звездных антипрививочников от коронавируса уже вакцинировались

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Доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового Университета при Правительстве России Михаил Хачатурян считает, что большинство знаменитостей, которые публично выступают против вакцинации, сами уже привились от коронавируса.
В беседе с изданием «Дни24» он выразил уверенность, что звездным антиваксерам удастся избежать серьезной ответственности за антипропаганду вакцин. Даже если в стране будет введено уголовное наказание за отказ от вакцинации или призыву к отказу от прививок.
«Надо помнить, что, яростно выступая против вакцинации, сами звёзды уже, скорее всего, привиты либо отечественной, либо, чтобы сохранить возможность въезда на территорию ЕС, одной из западных вакцин», - отметил эксперт.
Михаил Хачатурян также обратил внимание на то, что письмо 11 врачей с предложением к знаменитым противникам вакцинации посетить красные зоны ковид-стационаров уже возымело действие. По его словам, звезды-антипрививочники после послания резко снизили свою антиваксерскую деятельность, а лидеры некоторых фракций в Госдуме заявили, что их вообще не так поняли и сами они уже давно вакцинированы.
«Уверен, что публичных людей от необдуманных высказываний и потенциальных имиджевых потерь могут остановить только они сами или активность сообществ тех же медиков. Чем активнее врачи, тем меньше шансов что-либо противопоставить этой окопной правде будет у противников вакцинации», - заключил Хачатурян.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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