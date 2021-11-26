Тысячи людей заявили о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19

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Эпидемиологи сообщили о массовых обращениях граждан с жалобами на тяжелые патологии, образовавшиеся после вакцинации от коронавируса. Одной из самых серьезных «побочек» были названы опухоли в разных органах, передает «РИА Informing».
Международное сообщество эпидемиологов отметило увеличение жалоб пациентов на аномальные патологии, которые образуются после иммунизации против коронавируса. У 63-летнего пациента из американского штата Мичиган была обнаружена семисантиметровая опухоль, которая выросла после укола вакциной Johnson & Johnson/Janssen. Только своевременное обращение мужчины спасло его от летального исхода, поскольку пациент испытывал дыхательную недостаточность и кардиогенный шок.
Представители Всемирной организации здравоохранения прокомментировали, что такого рода осложнения после вакцинации от коронавируса являются единичными случаями — однако с учетом усиления темпов иммунизации число подобных патологий достигло более 1000 единиц. Несмотря на участившиеся жалобы пациентов, эксперты не могут предоставить подтверждение того, что образование опухолей напрямую связано с вакцинацией от коронавируса — ведь для этого необходимо провести комплексные исследования, которые включают в себя и вскрытие таких опухолей. Разработчики вакцин Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson также не предоставили подтверждение о том, что появление опухолей может быть одним из вариантов побочных эффектов прививок против ковида.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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