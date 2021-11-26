Врач Соловьев: QR-код не гарантирует, что коронавируса нет

Иммунолог Болибок назвал лучшее средство в борьбе с коронавирусом
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способе защиты от заражения коронавирусом. Как известно, инфекционист...Подробнее
QR-код, являющийся пропуском на различные мероприятия, не гарантирует, что вирус там не распространяется. Поэтому крайне важно, чтобы привитые люди также соблюдали масочный режим и придерживались социальной дистанции. Пока же можно наблюдать только игнорирование антиковидных мер. Своими наблюдениями и возмущениями от того, что ему довелось увидеть, на своей странице в Фейсбук поделился известный уральский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
Доктор побывал на церемонии вручения Народной премии Е1 в Екатеринбурге. Его до глубины души потрясло, что на мероприятии, прошедшем в киноконцертном зале «Космос», горожане не утруждали себя соблюдением мер предосторожности. В масках были единицы. Соблюдение социальной дистанции? Речь явно не о прошедшем мероприятии, на котором, к слову, присутствовали губернатор, мэр, известные актеры и музыканты, уроженцы города, представители бизнеса.
«Полный зал. Плотная рассадка. Шампанское в фойе и полное отсутствие социальной дистанции. В масках - минимальное количество гостей. Я провел все время - от входа до выхода - в респираторе. Это не сложно! Это просто!», - написал Соловьев.
Данное мероприятие, по его словам, выглядело как пир во время чумы. По словам врача, QR-код не дает гарантий того, что вирус отсутствует среди посетителей массового мероприятия и не является гарантией того, что вирус не будет распространяться среди гостей мероприятия, отмечает «ЛентаЧел».
«Несоблюдение антиковидных мер на церемонии Народная премия Е1 - это солидарная ответственность. Это зеркало, в котором отражаемся все мы!», - заключил Александр Соловьев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способе защиты от заражения коронавирусом. Как известно, инфекционист...Подробнее
Европейский парламент призвал глав государств африканского континента отказаться от сотрудничества с российской частной...Подробнее
Мутация «Дельта» остановится только в случае сокращения контактов людей друг с другом. Об этом в эфире греческого...Подробнее
Комитет по здравоохранению ответил на запрос журналистов предоставить данные о том, насколько вакцинация от ковида...Подробнее
Антипривочники могут столкнуться с серьезным давлением, предполагает политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков....Подробнее
В Смольном подготовили программу «дворник-шеринг», в которой может поучаствовать каждый желающий и расчищать город от...Подробнее
Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал не игнорировать очередные вбросы Европарламента в отношении...Подробнее
В России идут жаркие обсуждения возможности введения QR-кодов, что предусмотрено правками, разработанными к...Подробнее
Детская вакцина против вируса SARS-CoV-2, которую разработали учёные Центра имени Гамалеи, прошла испытания с июля...Подробнее
Иммунолог-аллерголог из Барнаула Наталья Нагорная предоставила рекомендации по вакцинации от коронавируса, в случае...Подробнее
Комментировать