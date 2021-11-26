Врач Соловьев: QR-код не гарантирует, что коронавируса нет

Сегодня, 12:19

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Врач Соловьев: QR-код не гарантирует, что коронавируса нет
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

QR-код, являющийся пропуском на различные мероприятия, не гарантирует, что вирус там не распространяется. Поэтому крайне важно, чтобы привитые люди также соблюдали масочный режим и придерживались социальной дистанции. Пока же можно наблюдать только игнорирование антиковидных мер. Своими наблюдениями и возмущениями от того, что ему довелось увидеть, на своей странице в Фейсбук поделился известный уральский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

Доктор побывал на церемонии вручения Народной премии Е1 в Екатеринбурге. Его до глубины души потрясло, что на мероприятии, прошедшем в киноконцертном зале «Космос», горожане не утруждали себя соблюдением мер предосторожности. В масках были единицы. Соблюдение социальной дистанции? Речь явно не о прошедшем мероприятии, на котором, к слову, присутствовали губернатор, мэр, известные актеры и музыканты, уроженцы города, представители бизнеса.

«Полный зал. Плотная рассадка. Шампанское в фойе и полное отсутствие социальной дистанции. В масках - минимальное количество гостей. Я провел все время - от входа до выхода - в респираторе. Это не сложно! Это просто!», - написал Соловьев.

Данное мероприятие, по его словам, выглядело как пир во время чумы. По словам врача, QR-код не дает гарантий того, что вирус отсутствует среди посетителей массового мероприятия и не является гарантией того, что вирус не будет распространяться среди гостей мероприятия, отмечает «ЛентаЧел».

«Несоблюдение антиковидных мер на церемонии Народная премия Е1 - это солидарная ответственность. Это зеркало, в котором отражаемся все мы!», - заключил Александр Соловьев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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