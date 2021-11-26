Британский врач Белл призвал не пугаться нового штамма коронавируса SARS-CoV-2

В Южной африканской республике были зафиксированы случаи новой мутации коронавируса. Штамму присвоено название B1.1.529.

Тревожная новость сразу разлетелась по всему миру: новый штамм «омикрон» с пугающим числом мутаций. Единичные случаи заражения B1.1.529 уже зафиксированы в Израиле и Гонконге.

Изначально ученые предположили, что новая мутация вируса является более заразной. Имеет свойства уходить от иммунного ответа и таким образом опасна для всех, в том числе и для людей, прошедших полную вакцинацию.

Профессор из Великобритании Крис Уитти утверждает, что новая мутация наоборот менее опасна по сравнению с распространенным по всему миру «дельта»-штаммом. Он заявил, что появление все новых и новых мутаций вполне естественный процесс.

Джон Белл из Оксфордского университета полностью согласен с мнением своего коллеги и сообщил, что при заражении B1.1.529 у пациента выявляется только заложенность носа и головные боли. Новый штамм коронавирусной инфекции не вызывает тяжелого течение болезни. Однако, Белл подчеркивает, что это касается только вакцинированных граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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