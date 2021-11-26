Терапевт ответил на главные вопросы о ревакцинации

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Люди, которые вакцинировались еще весной, могут пройти процедуру ревакцинации уже сейчас. На вопросы о ревакцинации ответил врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.
Переболевший коронавирусом человек может вакцинироваться через полгода, напомнил он. Если человек не болел, он должен пройти вакцинацию. Врач посоветовал прививаться в первой половине дня, так как в этот период организм человека не успел устать и обмен веществ находится в активном состоянии. Пить и есть накануне ревакцинации можно и нужно. Сытый человек перенесет процедуру легче, так как обмен веществ после приема пищи и воды будет запущен. А вот от употребления алкоголя за два дня до вакцинации стоит отказаться.
Отвечая на вопрос, можно ли заниматься спортом перед ревакцинацией и после, врач сказал, что накануне процедуры стоит избегать больших нагрузок. Это связано с тем, что после ревакцинации идет нагрузка на организм, когда он начинает реагировать на введение антигена выработкой антиген-нейтрализующих тел. Терапевт также сказал, что анализ на антитела перед ревакцинацией сдавать не нужно. Сегодня количество антител высчитывается в международных единицах: BAU. Их должно быть не менее 500 единиц и больше. Если человек переболел, то у него, как правило, достаточно антител. Кардиолог также подчеркнул, что человек не заразится вирусом после ревакцинации, так как антиген в вакцине содержится в такой форме, что не может вызвать заболевание.
Многие люди спрашивают о комбинации вакцин. В частности, их интересует, можно ли привиться «Спутником V», а ревакцинироваться другим препаратом. Доктор ответил, что ревакцинироваться можно любой вакциной. Минздрав рекомендует для повторной вакцинации «Спутник Лайт».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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