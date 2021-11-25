Врач-инфекционист Яковлев раскрыл самый опасный период после вакцинации от COVID-19

Сегодня, 08:14

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Врач-инфекционист Яковлев раскрыл самый опасный период после вакцинации от COVID-19
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Заслуженный врач России, инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев сообщил россиянам о том, что самым опасным периодом для человека, прошедшего вакцинацию от коронавирусной инфекции, специалисты считают 15 дней после введения первого компонента.

«Стойкий иммунный ответ формируется у человека только после сорока двух дней после первой прививки. Защитные антитела появляются приблизительно через пятнадцать-двадцать дней — сначала класса IgM, потом IgG. IgG гораздо важнее, так как обладают более сильными защитными функциями и, соответственно, лучше защищают организм человека. Другими словами, в первые две недели никакого защитного иммунитета у вакцинированного попросту нет. И в случае заражения, заболевание протекает абсолютно так же, как протекало бы, если бы человек не делал прививку», — уточнил Яковлев.

Именно по этой причине, констатирует специалист, первые две недели после прививки являются периодом повышенной опасности. В этот период рекомендуется особенно беречься. А именно минимизировать контакты и стараться избегать мест массового скопления людей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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