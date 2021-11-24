«Пришлось уговаривать». Испытатели рассказали о детской вакцине «Спутник М» от коронавируса

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые
О причинах того, что среди больных с коронавирусом больше вакцинированных, рассказал микробиолог Алена Макарова. Она...Подробнее
Детская вакцина против вируса SARS-CoV-2, которую разработали учёные Центра имени Гамалеи, прошла испытания с июля месяца.
Препарат подвергли тщательной проверке в 2 клиниках Москвы: Морозовской и больнице имени З. А. Башляевой, пишет издание РИА «Новости». Для испытаний назначили 100 человек волонтеров. Ребят выбрали возрастом 12-17 лет. Молодым людям так же, как и взрослым гражданам, делали уколы 2 раза, соблюдая промежуток длительностью 3 недели. Эксперимент проходил в условиях стационара. 1-й группе ребят сделали 1 десятую часть взрослой дозы, второй — одну 5-ю.
«Софья очень хорошо себя ощущает, у девочки сформировался отличный титр антител. Медицинские специалисты регулярно проверяют самочувствие, делают забор анализов», — говорит Мария Рябкова.
Ее 17-летняя дочь испытывает в числе других волонтёров одной из первых вновь созданную вакцину «Гам-КОВИД-Вак-М», которой дали торговое название «Спутник М».
Прошло 2 дня с тех пор, как 14-летнему сыну Марии ввели 1-ю дозу препарата в Морозовской больнице. Он участвует в 3-й фазе клинических испытаний.
«Пришлось уговаривать. Пытался убедить: чтобы сначала все проверили. Однако положительный пример родной сестры настроил положительно. К тому же у ее брата серьезное заболевание, исключающее любые прививки. Его нужно оберегать от инфекций любыми путями», — объясняет Мария.
Никаких особых побочных явлений у подростка не было, только сонливость и слабость к вечеру. Однако от вакцины это или психосоматика, сказать сложно — он мог оказаться в группе плацебо.
Сама Мария привилась «Спутником V» больше года назад во время клинических испытаний, с тех пор дважды ревакцинировалась. В ее семье все иммунизированы, ковидом никто не болел.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О причинах того, что среди больных с коронавирусом больше вакцинированных, рассказал микробиолог Алена Макарова. Она...Подробнее
Пенсии в России в 2022 году существенно вырастут и для некоторых категорий пенсионеров будут составлять не менее 21...Подробнее
Постпред Эстонии в НАТО Юри Луйк заявил, что в случае вторжения в Украину Россия столкнется с достаточно серьезной...Подробнее
Больницы Германии начали принимать пациентов из Нидерландов, поскольку в местных медучреждениях уже не хватает мест для...Подробнее
Большинство медицинских специалистов, работающих в красных зонах ковидных госпиталей, уже давно наблюдают странную...Подробнее
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способе защиты от заражения коронавирусом. Как известно, инфекционист...Подробнее
Военные обозреватели китайского портала Sina, сравнили между собой комплексы противовоздушной обороны России - С-400...Подробнее
Пострадавшая пролежала в шахте лифта целую ночь и только утром была обнаружена работниками торгового центра. В центр...Подробнее
Профессор вирусологии Александр Чепурнов вспомнил о самой известной до недавнего времени инфекции — «Испанке», которая...Подробнее
Украина продолжает свои приготовления к широкомасштабным боевым действиям с Российской Федерацией. Сейчас она ожидает...Подробнее
Комментировать