«Пришлось уговаривать». Испытатели рассказали о детской вакцине «Спутник М» от коронавируса

Детская вакцина против вируса SARS-CoV-2, которую разработали учёные Центра имени Гамалеи, прошла испытания с июля месяца.

Препарат подвергли тщательной проверке в 2 клиниках Москвы: Морозовской и больнице имени З. А. Башляевой, пишет издание РИА «Новости». Для испытаний назначили 100 человек волонтеров. Ребят выбрали возрастом 12-17 лет. Молодым людям так же, как и взрослым гражданам, делали уколы 2 раза, соблюдая промежуток длительностью 3 недели. Эксперимент проходил в условиях стационара. 1-й группе ребят сделали 1 десятую часть взрослой дозы, второй — одну 5-ю.

«Софья очень хорошо себя ощущает, у девочки сформировался отличный титр антител. Медицинские специалисты регулярно проверяют самочувствие, делают забор анализов», — говорит Мария Рябкова.

Ее 17-летняя дочь испытывает в числе других волонтёров одной из первых вновь созданную вакцину «Гам-КОВИД-Вак-М», которой дали торговое название «Спутник М».

Прошло 2 дня с тех пор, как 14-летнему сыну Марии ввели 1-ю дозу препарата в Морозовской больнице. Он участвует в 3-й фазе клинических испытаний.

«Пришлось уговаривать. Пытался убедить: чтобы сначала все проверили. Однако положительный пример родной сестры настроил положительно. К тому же у ее брата серьезное заболевание, исключающее любые прививки. Его нужно оберегать от инфекций любыми путями», — объясняет Мария.

Никаких особых побочных явлений у подростка не было, только сонливость и слабость к вечеру. Однако от вакцины это или психосоматика, сказать сложно — он мог оказаться в группе плацебо.

Сама Мария привилась «Спутником V» больше года назад во время клинических испытаний, с тех пор дважды ревакцинировалась. В ее семье все иммунизированы, ковидом никто не болел.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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