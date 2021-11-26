В Минздраве России отказались считать коронавирус COVID-19 сезонным заболеванием

Какая аналогия между всплесками инфицирования вирусом SARS-CoV-2, и сезонностью, учёные до сих пор не знают. Чтобы это понять, исследователям нужен более обширный уровень знаний по развитию коронавируса. Об этом рассказал в пятницу главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

«В данном случае будет неуместно рассуждать о цикличности. Специалисты не прослеживают чёткой взаимосвязи SARS-CoV-2 с сезонами. На мой взгляд, науке следует больше изучить данное направление. Тогда только можно понять, как подобные возбудители и болезнь, которую они вызывают, зависимы либо не зависимы от внутригодовой и многолетней цикличности в природе земного шара», — объяснил Чуланов журналисту издания News-24.ru.

Как далее рассказал эксперт, критериев, которые непосредственно влияют на распространение COVID-19, очень много. На протяжении последних месяцев в Российской Федерации основными моментами стали распространение более заразного штамма «дельта» и низкий уровень коллективного иммунитета в государстве.

«Первый ключевой аспект — возникновение в России нового штамма. Вариант «дельта» намного быстрее распространяется, чем другие штаммы. Из-за этого в стране пошёл более быстрый подъем заболеваемости, чем было раньше. На эпидемический процесс влияет и такой важный момент — коллективный иммунитет. О нём уже давно рассуждают учёные всего мира. Именно его отсутствие из-за низкой степени вакцинации населения, является причиной столь быстрого нарастания заболеваемости, и, самое главное, высокой смертности», — отметил Чуланов.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в целом по России достиг отметки в 50,4%. По ее словам, в шести регионах первый компонент вакцины уже получило достаточное число граждан для достижения запланированного уровня коллективного иммунитета в 80%: это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ. Близки к этой цели Москва и Липецкая область.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700