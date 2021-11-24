Иммунолог Болибок назвал лучшее средство в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 11:59

0

Image 16+
Иммунолог Болибок назвал лучшее средство в борьбе с коронавирусом
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способе защиты от заражения коронавирусом. Как известно, инфекционист Малышев ранее высказал мнение о том, что лучшей защитой являются локдаун и вакцинация. Вирусолог Альтштейн считает, что обезопасить себя можно с помощью прививки и маски. По мнению академика РАН Зверева, нужно соблюдать социальную дистанцию.

Отвечая на вопрос о самой надежной защите от заражения, иммунолог Болибок подчеркнул, что можно принимать препараты для укрепления иммунитета, биологически активные добавки, витамины, а также пить водку с перцем, но все это не предохранит от заражения инфекцией. А порой сильный иммунитет может сыграть негативную роль при заболевании. Человек может перенести коронавирус очень тяжело  из-за  опасного и потенциально смертельного осложнения, которым является цитокиновый шторм, так как «укрепленная» иммунная система может выдать гипериммунную реакцию, подчеркнул врач. 

Болибок упомянул Японию, которая благодаря вакцине достигла высокого уровня коллективного иммунитета. Он отметил, в этой стране наблюдается спад заболеваемости и смертности. Также иммунолог заявил, что в Объединенных Арабских Эмиратах, где привитых очень много, заболеваемость и смертность нулевые, пишет ОСН.  А у в России все думают: 

«Моя хата с краю, я прививаться не буду, и коронавирус обойдет меня стороной», отметил Болибок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Иммунолог Болибок назвал лучшее средство в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 11:59

Врач Нагорная объяснила россиянам, можно ли делать COVID-прививку при аллергии

Сегодня, 10:39

Неизлечимое осложнение ковида сможет превратить в губку мозг человека

Сегодня, 00:04

Мясников: Вакцинация не останавливает распространение коронавируса

Вчера, 23:19

Терапевт Федотова: почему вакцинированные заражаются коронавирусом COVID-19 чаще непривитых

24-11-2021, 23:19

Врач Осипов: коронавирус COVID-19 так или иначе затронет каждую семью в РФ

24-11-2021, 15:04

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые

24-11-2021, 10:39

Вирусолог Чепурнов не исключил «самоудушение» COVID-19

24-11-2021, 00:29

Врачи рассказали, что снижает риски падений и переломов в пожилом возрасте

23-11-2021, 15:49

Министр здравоохранения Иркутской области объяснил, как использовать бубен от COVID-19

23-11-2021, 11:59

Врач Козловских: большинство людей заражаются коронавирусом COVID-19 при смене мест пребывания

22-11-2021, 18:19

Как официально получить медотвод от COVID-вакцинации

22-11-2021, 08:39

Член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Панчин развеял популярные мифы о вакцине «Спутник V»

21-11-2021, 23:39

Жители РФ не доверяют COVID-вакцинации из-за замалчивания данных о побочных эффектах

21-11-2021, 12:29

Медицинский директор «Хеликс» Дмитрий Денисов рассказал о диете перед ревакцинацией

20-11-2021, 19:54

MDR: ученые нашли у врачей особый иммунитет к коронавирусу Covid-19

20-11-2021, 16:34

Профессор Шугушев пояснил, почему умирают пациенты, вылечившиеся от ковида

20-11-2021, 14:09

Главврач Ворслов рассказал о неблагоприятных последствиях после прививки от COVID-19

20-11-2021, 07:54

Главврач Воскресенской больницы оценил лечение пациента с коронавирусом в стационаре в 100-300 тысяч рублей

19-11-2021, 18:04

Биолог Обласова сообщила россиянам, что им гарантирует прививка от коронавируса

19-11-2021, 14:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые

24-11-2021, 10:39

0

О причинах того, что среди больных с коронавирусом больше вакцинированных, рассказал микробиолог Алена Макарова. Она...

Подробнее
Пенсия от 21 тысяч рублей: гражданам в России сообщили точную дату повышения выплат

Пенсия от 21 тысяч рублей: гражданам в России сообщили точную дату повышения выплат

24-11-2021, 12:39

0

Пенсии в России в 2022 году существенно вырастут и для некоторых категорий пенсионеров будут составлять не менее 21...

Подробнее
В Эстонии предрекли РФ противостояние с очень серьезной военной силой

В Эстонии предрекли РФ противостояние с очень серьезной военной силой

23-11-2021, 23:09

0

Постпред Эстонии в НАТО Юри Луйк заявил, что в случае вторжения в Украину Россия столкнется с достаточно серьезной...

Подробнее
В Вашингтоне пожаловались на атаки российских военных на эсминец USS Porter у берегов Крыма

В Вашингтоне пожаловались на атаки российских военных на эсминец USS Porter у берегов Крыма

23-11-2021, 18:19

0

В Вашингтоне сделали заявление о недружественных действиях России во время пребывания кораблей ВМС США в Черном море...

Подробнее
Польша преподнесла Москве подарок, сделав российский «Газпром» единственным акционером «Nord Stream-2»

Польша преподнесла Москве подарок, сделав российский «Газпром» единственным акционером «Nord Stream-2»

23-11-2021, 15:04

0

Массовый протест Польши по сути привел к тому, что российский «Газпром» стал единственным держателем акций компании...

Подробнее
Терапевт Федотова: почему вакцинированные заражаются коронавирусом COVID-19 чаще непривитых

Терапевт Федотова: почему вакцинированные заражаются коронавирусом COVID-19 чаще непривитых

24-11-2021, 23:19

0

Большинство медицинских специалистов, работающих в красных зонах ковидных госпиталей, уже давно наблюдают странную...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Пациентов с коронавирусом COVID-19 из Нидерландов стали отправлять в ФРГ из-за переполненных больниц

Пациентов с коронавирусом COVID-19 из Нидерландов стали отправлять в ФРГ из-за переполненных больниц

24-11-2021, 09:09

0

Больницы Германии начали принимать пациентов из Нидерландов, поскольку в местных медучреждениях уже не хватает мест для...

Подробнее
В КНР сравнили российский ЗРК С-400 и американскую ПВО THAAD

В КНР сравнили российский ЗРК С-400 и американскую ПВО THAAD

24-11-2021, 16:24

0

Военные обозреватели китайского портала Sina, сравнили между собой комплексы противовоздушной обороны России - С-400...

Подробнее
Врачи рассказали, что снижает риски падений и переломов в пожилом возрасте

Врачи рассказали, что снижает риски падений и переломов в пожилом возрасте

23-11-2021, 15:49

0

Многие пожилые россияне сталкиваются с неудачными падениями, которые приводят к различным переломам. Кости долго не...

Подробнее
В одном из торговых центров Северной столицы женщина едва не погибла во время падения лифта

В одном из торговых центров Северной столицы женщина едва не погибла во время падения лифта

24-11-2021, 23:14

0

Пострадавшая пролежала в шахте лифта целую ночь и только утром была обнаружена работниками торгового центра. В центр...

Подробнее