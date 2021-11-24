Иммунолог Болибок назвал лучшее средство в борьбе с коронавирусом

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способе защиты от заражения коронавирусом. Как известно, инфекционист Малышев ранее высказал мнение о том, что лучшей защитой являются локдаун и вакцинация. Вирусолог Альтштейн считает, что обезопасить себя можно с помощью прививки и маски. По мнению академика РАН Зверева, нужно соблюдать социальную дистанцию.

Отвечая на вопрос о самой надежной защите от заражения, иммунолог Болибок подчеркнул, что можно принимать препараты для укрепления иммунитета, биологически активные добавки, витамины, а также пить водку с перцем, но все это не предохранит от заражения инфекцией. А порой сильный иммунитет может сыграть негативную роль при заболевании. Человек может перенести коронавирус очень тяжело из-за опасного и потенциально смертельного осложнения, которым является цитокиновый шторм, так как «укрепленная» иммунная система может выдать гипериммунную реакцию, подчеркнул врач.

Болибок упомянул Японию, которая благодаря вакцине достигла высокого уровня коллективного иммунитета. Он отметил, в этой стране наблюдается спад заболеваемости и смертности. Также иммунолог заявил, что в Объединенных Арабских Эмиратах, где привитых очень много, заболеваемость и смертность нулевые, пишет ОСН . А у в России все думают:

«Моя хата с краю, я прививаться не буду, и коронавирус обойдет меня стороной», отметил Болибок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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