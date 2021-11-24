Врач Нагорная объяснила россиянам, можно ли делать COVID-прививку при аллергии

Иммунолог-аллерголог из Барнаула Наталья Нагорная предоставила рекомендации по вакцинации от коронавируса, в случае имеющихся осложнений в виде аллергических реакций. Врач указала, что аллергики могут прививаться от ковида, однако предварительно им необходимо пройти комплексное медобследование.

Барнаульский врач Наталья Нагорная пояснила, что в период острой фазы аллергии или затяжной хронической болезни прививаться от коронавируса нельзя — в этом случае иммунитет значительно ослабевает, и может не справиться с внедренным инактивированным вирусом. Однако в случае стойкой ремиссии на протяжении 30 дней, аллергики могут вакцинироваться от ковида — при условии предварительного согласования с терапевтом, и прохождения комплексного медицинского обследования.

«Такие граждане должны проходить вакцинацию в специализированных учреждениях, а не в мобильных пунктах где-то в торговом центре. Обязательна предварительная консультация с профильным врачом, и очень желательно пройти медицинское обследование. После получения прививки таким пациентам необходимо минимум пол часа находиться в стенах медучреждения, чтобы исключить риски анафилаксии», - прокомментировала Наталья Нагорная.

Врач добавила, что аллергики находятся в уязвимой группе пациентов, поэтому им необходимо обеспечить себе защиту от коронавируса в приоритетном порядке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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