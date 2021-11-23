Мясников: Вакцинация не останавливает распространение коронавируса

Сегодня, 23:19

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Мясников: Вакцинация не останавливает распространение коронавируса
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Масочный режим, другие антиковидные меры и вакцинация в том числе не разорвали цепочку заражений  во Франции. Такой вывод в своем Telegram-канале сделал известный врач-кардиолог Александр Мясников. Он представил три графика, один из которых показывает статистику по новым случаям заражения. На втором представлены летальные случаи, а на третьем - вакцинирование граждан. По этим данным можно заметить, что  распространение инфекции во Франции продолжается, отметил доктор. 

Вместе с тем  Мясников подчеркнул, что в десятки раз снизились смертность и тяжелые случаи. Он считает, что это произошло благодаря вакцинации. Мясников заметил, что во Франции кривая смертности стала падать особенно среди групп риска по мере роста темпов вакцинированных. 

«Резко - в десятки раз - снизились смертность и тяжелые случаи», - отметил Мясников. 

Он добавил, что России необходимо стремиться к таким показателям.

Доктор также подчеркнул, что не все антиковидные меры дают эффект, но отказываться от них пока не стоит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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