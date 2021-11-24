Неизлечимое осложнение ковида сможет превратить в губку мозг человека

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые
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Существует особый «неправильный» вид белка - токсичный S-белок, который стимулирует в организме так называемую прионную болезнь. До сих пор науке неизвестно, по какой именно причине появляется этот белок.
Прион, накапливаясь в организме, повреждает его, вызывая в конце концов гибель. Прионная болезнь сегодня находится в перечне самых опасных заболеваний в мире. Однако до пандемии коронавирусной инфекции эта болезнь касалась очень немногих.
COVID-19, как известно, часто поражает мозг. От 30 до 80% больных коронавирусом имеют неврологические симптомы: потеря обоняния, головная боль, боли в мышцах, тошнота, рвота, а иногда даже нарушения сознания, ухудшение памяти.
В исследовании 3740 пациентов с COVID-19 частым симптомом оказалась острая энцефалопатия. У некоторых из этих пациентов клиника заболевания полностью совпала с симптомами прионной болезни. Анализы показали наличие тех самых аномальных прионов.
Учёные из США описали случай, когда первые проявления прионной болезни совпали с началом коронавируса. В ходе исследования удалось выяснить, что виноват в этом, скорее всего, тот самый S-белок, шип коронавируса. S-белок спровоцировал производство прионов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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