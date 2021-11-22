Терапевт Федотова: почему вакцинированные заражаются коронавирусом COVID-19 чаще непривитых

Большинство медицинских специалистов, работающих в красных зонах ковидных госпиталей, уже давно наблюдают странную закономерность. В процессе лечения выясняется, что привитые граждане болеют чаще на заболевание вирусом SARS-CoV-2, чем те, кто не вакцинирован. Официальная статистика гласит: 2111 инфицирований случается с вакцинированными людьми, и 933 факта заболевания обнаружено у непривитых пациентов на 100 000 человек.

Врач-терапевт Федотова рассказала, что прививка не является надёжной защитой от вируса SARS-CoV-2, а только при инфицировании существенно снижает степень протекания болезни. В организмах вакцинированных людей формируются антитела. Сразу же после уколов вакцинного препарата человеческий иммунитет очень сильно ослаблен. Особенно это характерно в первые 3 дня. Когда привитый пациент не соблюдает установленные меры предосторожности в общественных местах, то может легко заразиться коронавирусом. Характер течения заболевания будет зависеть от количества выработанных антител к этому моменту. При этом доктор отметила, что непривитые люди в большинстве случаев переносят COVID-19 в тяжелой форме. Поэтому необходимо укреплять свой иммунитет, правильно питаться, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе и не забывать про вакцинацию от сезонных болезней и ковида.

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Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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