Врач Осипов: коронавирус COVID-19 так или иначе затронет каждую семью в РФ

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Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов призывает граждан пройти вакцинацию, защитив себя и своих близких от вируса, который уже почти два года распространяется по планете. Это необходимость, подчеркивает он. Рано или поздно с вирусом встретится каждый житель в РФ.
За время пандемии устали все - и врачи, и рядовые россияне. Ковид-волны следуют одна за другой, наша страна уже переживает четвертую. Пока отмечается спад заболеваемости - специалисты говорят об этом крайне осторожно, потому что до полной стабилизации эпидобстановки еще далеко.
«Мы знаем, что болеют дети, беременные, продолжают болеть лица пожилого возраста. Как раз болеют тяжело непривитые жители, которые по разным причинам, убеждениям не хотят прививаться и не верят в вакцинацию», — приводит слова Осипова телеканал «360».
Нагрузка на систему здравоохранения чрезвычайно высока. Как следствие - россиянам приходится долго ждать врача или бригаду скорой помощи. Но кто в этом виноват, если не сами граждане, не желающие вакцинироваться?!
Вакцина, конечно, не панацея и не способна защитить на 100 процентов от заражения, но привитые болеют, как правило, не тяжело, хотя бывают и исключения, если имеются серьезные хронические патологии.
«Эта инфекция рано или поздно коснется каждого в разной степени. Кто-то переболеет легко, кто-то — более тяжело. Кто-то, наверное, умрет... Если мы хотим, чтобы у нас были живы матери, отцы, родственники, дети, чтобы у них были живы родители, следует задуматься и вакцинироваться», — обратился к гражданам врач.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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