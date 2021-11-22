Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые

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О причинах того, что среди больных с коронавирусом больше вакцинированных, рассказал микробиолог Алена Макарова.
Она подчеркнула, что в данном случае следует проанализировать информацию, которой оперируют антиваксеры, передает Доктор Питер.
Противники вакцинации от COVID-19 заявляют, что в Великобритании среди тех, кто болеет коронавирусом, больше вакцинированных. Но стоит учитывать, что в этой стране получили прививку от COVID-19 более 70% взрослого населения.
Стоит также учитывать то, что вакцинируются в первую очередь люди из групп риска, то есть у них и так выше вероятность заражения и госпитализации. Также именно вакцинированные в большей степени озабочены своим здоровьем и поэтому делают чаще тесты при недомогании. Но также после вакцинации многие расслабляются, утрачивают бдительность и пренебрегают соблюдением защитных мер.
Тем не менее, как раз вакцинация снижает риски тяжелого течения коронавируса. Поэтому среди пациентов с тяжелым течением коронавируса вакцинированных в 3 раза меньше, и в подавляющем большинстве это люди в возрасте от 60 лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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