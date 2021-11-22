Вирусолог Чепурнов не исключил «самоудушение» COVID-19

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Профессор вирусологии Александр Чепурнов вспомнил о самой известной до недавнего времени инфекции — «Испанке», которая три года свирепствовала на планете, а затем просто исчезла. Никакого эффективного против нее средства так и не было создано.
«Волна заболеваемости по сценарию сначала поднимается, а затем опускается. Так сейчас происходит и в России. Все факты говорят о том, что пик пройден», — рассказывает Чепурнов.
По его словам несмотря на сезонность коронавирусной инфекции, пик предшествующей волны пришелся как раз на середину лета, так что окончание нынешней волны может наступить не скоро.
«В Японии варианты „дельта“ вытеснили все другие штаммы, поскольку обладают „самоудушением“. Возможно и у нас случится такое счастье», — рассуждает вирусолог.
«На сегодняшний момент возможно два варианта развития событий. Первый — генетическое самоудушение вируса. Второй — длительное „общение“ с коронавирусом», — добавил Чепурнов.
Возможен и третий вариант - создание вакцин нового поколения, которые, справятся с инфекцией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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