Врачи рассказали, что снижает риски падений и переломов в пожилом возрасте

Сегодня, 15:49

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Врачи рассказали, что снижает риски падений и переломов в пожилом возрасте

Многие пожилые россияне сталкиваются с неудачными падениями, которые приводят к различным переломам. Кости долго не срастаются, на восстановление могут уходить месяцы, а некоторые даже становятся инвалидами. О том, как снизить риски падений и переломов в эфире программы «О самом главном» рассказали врачи Татьяна Шаповаленко и Екатерина Дудинская.

По их словам, у большинства людей после 50 лет встречается остеопороз. Из-за слабых костей они часто теряют равновесие, что приводит к падениям и тяжелым переломам.

Заболевание может прогрессировать под влиянием менопаузы, на фоне дефицита кальция и витамина D. Факторами риска частых переломов являются генетическая предрасположенность, неправильное и несбалансированное питание, вредные привычки, а также некоторые лекарственные препараты.

Чтобы снизить риски падений и переломов, Шаповаленко и Дудинская рекомендуют питаться правильно и полноценно. В рационе должны присутствовать богатые фосфором магнием и белком продукты. Так, в меню должны быть рыба, мясо, овощи, в том числе зеленые листовые, а также кунжут.

Гражданам с диагностированным остеопорозом необходимо принимать витамин D.

Сократить частоту падений пожилым людям помогут правильная обувь (лучше ортопедическая), всевозможные трости и палочки, ходунки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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