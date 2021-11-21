Врачи рассказали, что снижает риски падений и переломов в пожилом возрасте

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Многие пожилые россияне сталкиваются с неудачными падениями, которые приводят к различным переломам. Кости долго не срастаются, на восстановление могут уходить месяцы, а некоторые даже становятся инвалидами. О том, как снизить риски падений и переломов в эфире программы «О самом главном» рассказали врачи Татьяна Шаповаленко и Екатерина Дудинская.
По их словам, у большинства людей после 50 лет встречается остеопороз. Из-за слабых костей они часто теряют равновесие, что приводит к падениям и тяжелым переломам.
Заболевание может прогрессировать под влиянием менопаузы, на фоне дефицита кальция и витамина D. Факторами риска частых переломов являются генетическая предрасположенность, неправильное и несбалансированное питание, вредные привычки, а также некоторые лекарственные препараты.
Чтобы снизить риски падений и переломов, Шаповаленко и Дудинская рекомендуют питаться правильно и полноценно. В рационе должны присутствовать богатые фосфором магнием и белком продукты. Так, в меню должны быть рыба, мясо, овощи, в том числе зеленые листовые, а также кунжут.
Гражданам с диагностированным остеопорозом необходимо принимать витамин D.
Сократить частоту падений пожилым людям помогут правильная обувь (лучше ортопедическая), всевозможные трости и палочки, ходунки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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