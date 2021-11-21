Министр здравоохранения Иркутской области объяснил, как использовать бубен от COVID-19

Сегодня, 11:59

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Министр здравоохранения Иркутской области объяснил, как использовать бубен от COVID-19
Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков выдал в телеэфире нерадостную шутку. Афоризм касался бубна и шамана. Это случилось на интервью с журналистом телевизионного канала «Россия 24» Еленой Ерофеевой. 

Репортер выяснила, что в Качугской районной больнице нет медицинского оборудования современного образца, сообщает онлайн издание «Твой Иркутск». Отснятый телесюжет транслировался в воскресенье, 21 ноября в программе «Вести недели с Дмитрием Киселёвым». Ролик с видеоматериалом выложен на Youtube-канале «Россия 24». 

Журналист Елена Ерофеева по ходу сюжета объясняла, что в Качугской районной больнице большинство коек занимают пациенты, инфицированные коронавирусом. В палатах совсем нет кислородных консолей. Больные с тяжёлым течением ковида «лежат на концентраторах». Два раза каждую неделю ПЦР-тест отвозят в Иркутск, получение готового результата — через 3 дня. По рентгеновским снимкам смотрят либо прослушивают вирусную пневмонию. В больнице стоит рентгеновский аппарат, который изготовлен ещё во времена СССР. 

Медицинские специалисты, по их словам, «могут лишь мечтать» о компьютерном томографе современной конструкции. Региональный министр здравоохранения Яков Сандаков дал своё обещание заменить в 2022 году советский рентгеновский аппарат. Как рассказала журналист Елена Ерофеева, одноразовые комбинезоны медицинские сотрудники этой больницы используют несколько раз. Сначала их замачивают, потом стирают. Вместо медицинских бахил люди пользуются пакетами для мусора. На вопрос журналистки: 

«Как у вас люди выживают?» 

Министр Яков Сандаков ответил: 

«Как в этих местах говорят, запоминайте: медицина — наука точная, но бубен надо держать в левой руке». 

«Какой бубен?» — переспросила Ерофеева. 

«Бурятские земли, шаманские земли, понимаете?» — объяснил Сандаков. 

«Вы тут шаманите, что ли?» — спросила журналистка. 

«Конечно, здесь все шаманят, через одного», — подтвердил министр. 

«Когда шаманы промахиваются, прилетает борт санавиации — чем дальше от областного центра, тем меньше возможностей», — сообщает журналист Елена Ерофеева после диалога с Сандаковым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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