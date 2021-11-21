Врач Козловских: большинство людей заражаются коронавирусом COVID-19 при смене мест пребывания

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских разъяснил, что большое количество заражений коронавирусом происходит в том случае, когда человек покидает обычную среду своего пребывания: в поездках, путешествиях, во время посещения общественных мест, даже при встречи со знакомыми, которых давно не видели.

«По данным статистики на рабочих местах происходит заражение всего 11% граждан от общего числа заразившихся, в контакте в семье — около 10%. Остальные заражения приходятся на случаи при изменении места пребывания. Благодаря вакцинации снимается острота данной проблемы, так как снижается риск инфицирования», — подчеркнул Козловских.

По словам главного санитарного врача, люди, не прошедшие вакцинацию, болеют в 13,5 раза чаще.

По состоянию на 21 ноября в России зарегистрировано 9?331?158 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов - 264?095.

В настоящее время в РФ можно пройти вакцинацию четырьмя вакцинами против коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона, «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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