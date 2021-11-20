Как официально получить медотвод от COVID-вакцинации

Сегодня, 08:39

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Как официально получить медотвод от COVID-вакцинации

У всех разрешенных к применению в России вакцин от коронавируса имеется ряд противопоказаний. Именно они и могут стать основанием для получения медотвода от прививки.  

Официально освободить от вакцинации могут граждан, у которых на данный момент имеется инфекционное или неинфекционное острое заболевание. Это же касается людей, у которых обострилось хроническое заболевание. В этих случаях речь идет о временном медотводе.

Россияне с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе (отек Квинке, анафилактический шок) и гиперчувствительностью к компонентам вакцинного препарата могут получить освобождение от прививки на постоянной основе. Воздержаться от вакцинации в течение полугода рекомендуется и гражданам, перенесшим коронавирус. Прямое противопоказание к ковид-вакцинации - возраст до 18 лет.

Для получения медотвода следует обратиться в городскую поликлинику по месту жительства. Медотвод может быть выдан терапевтом, врачом, который проводит осмотр перед вакцинацией, любым профильным специалистом.

Однако важно помнить, что справка выдается не по желанию пациента, и не по диагнозам, которые он сам себе поставил, а лишь на основании официально подтвержденных заболеваний, которые попадают в список противопоказаний.

Высокий уровень антител к коронавирусу не может быть основанием для получения медотвода. Последний, к слову, не дает права на получение QR-кода. У нас в стране пока он выдается только привитым и официально переболевшим.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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