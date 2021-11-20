Член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Панчин развеял популярные мифы о вакцине «Спутник V»

Александр Панчин, член комиссии РАН по борьбе со лженаукой, на страницах «Российской газеты» развеял несколько мифов, которые «лелеются» антипрививочниками страны с тем, чтобы бросить тень на отечественную вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Такие люди часто указывают, что препарат, разработанный в столь короткие сроки, не может вызывать доверие и может являться опасным для здоровья. Это не так, уверяет Панчин, объясняя, что в основе «Спутника» многолетние наработки. По сути, вакцину создали много лет назад, но вставляли туда гены разных вирусов. В данном случае - коронавируса.

Биолог призвал не верить рассказам о том, что вакцина генетически модифицирует организм человека. Используемые в качестве вектора аденовирусы не могут встраиваться в ДНК клеток, пояснил он. Вирусы, вызывающие простуду, «модифицируют» человека больше, чем данная вакцина.

Критически оценил он и высказывания о возможных долгосрочных последствиях вакцинации. Они безосновательны, а вот что на самом деле может проявиться в долгосрочной перспективе, так это последствия перенесенного коронавируса.

Вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, часто говорят те, кто избегает вакцинации. С этим не поспоришь, но... Ученый посоветовал всем, кто сомневается в препарате и жаждет подробностей исследования, почитать статью в научном журнале The Lancet с приведенными промежуточными данными третьей фазы клинических исследований препарата на выборке более 20 000 человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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