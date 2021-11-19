Жители РФ не доверяют COVID-вакцинации из-за замалчивания данных о побочных эффектах

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Население Российской Федерации не доверяет отечественным вакцинам. Это одна из самых значимых причин слабого уровня вакцинации в стране, пишет «Коммерсантъ». В России отсутствуют постоянно обновляемые сведения об осложнениях после уколов вакцинных препаратов. В других государствах мира эта информация регулярно поступает от уполномоченных органов.
«Все без исключения вакцины против вируса SARS-CoV-2 имеют какие-то свои побочные эффекты. Это относится к любым препаратам — и западным, и отечественным, — сказано в материале издания. Авторы статьи пытаются дать вразумительный ответ на вопрос: почему у россиян нет активности по прививкам от коронавируса. На всей планете западные вакцины признаны весьма действенными и безопасными. В отношении же российских препаратов везде распространяются тревожные слухи».
«В Российской Федерации официальные сообщения о всех побочных проявлениях после инъекций «Спутника V», например, медицинские специалисты и учёные страны получают от коллег из Аргентины», — сказано на страницах материала.
«За рубежом давно вошло в практику, что все отрицательные воздействия на человеческий организм западных вакцин тщательно исследуют специалисты. Далее вся информация становится достоянием гласности», — утверждает автор материала.
В России есть Росздравнадзор, который отвечает за сбор информации о возможных негативных последствиях применения вакцин, индивидуальной непереносимости и вызванных применением вакцин осложнениями. При этом в этой сфере совершенно недостаточно информации.
«Ведь отсутствие информации страшнее, чем осознанный риск», — подчеркивается в статье.
Напомним, согласно данным опроса ВЦИОМ от 2020 года готовность привиться от COVID-19 выразили чуть меньше 43% респондентов. В октябре 2021 года опрос ВЦИОМ выявил 52% респондентов, которые опасаются заболеть ковидом, при этом 15% очень этого боятся. При этом по данным на 20 ноября 2021 года, опубликованным на сайте Гам-Ковид-Вак («Спутник V»), обоими компонентами этой вакцины привиты более 53,5 млн человек, что составляет 36,6% от всего населения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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