Медицинский директор «Хеликс» Дмитрий Денисов рассказал о диете перед ревакцинацией

Человеческий организм тогда намного лучше справляется с последствиями прививки против вируса SARS-CoV-2, когда для этого соблюдаются простые, но чрезвычайно важные правила. Такую информацию рассказал журналисту онлайн-издания РБК медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.

Специалист подчеркнул, что какой-то специфической подготовки к введению доз вакцины в организм не потребуется. В то же время, чтобы предотвратить возможные побочные реакции, медицинский специалист советует не принимать крепкий, а лучше — никакой алкоголь за несколько дней до того, как запланирована вакцинация или ревакцинация. Непосредственно после прививки, эксперт также рекомендует в течение 3-5 дней придерживаться «сухого закона». При этом Денисов акцентировал внимание на том, что алкоголь подавляет иммунитет, прививка также является своеобразным ударом по организму, поэтому не стоит усугублять ситуацию употреблением спиртосодержащих веществ.

Опытный медик советует после того, как сделана вакцинация, находиться дома в течение двух дней подряд. В этот период часто возникает побочная реакция организма. Она может проявиться повышением температуры тела. Такое состояние является вполне обычным в процессе любой вакцинации.

Для людей, подверженных аллергическим реакциям, Денисов советует после прививки на несколько дней отказаться от продуктов, которые являются сильными аллергенами: цитрусовых, шоколада, копченостей и прочих.

Глава лаборатории в интервью РБК отметил, что перед походом на прививку необходима консультация с врачом, чтобы выяснить, нет ли противопоказаний для проведения вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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