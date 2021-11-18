MDR: ученые нашли у врачей особый иммунитет к коронавирусу Covid-19

Сегодня, 16:34

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MDR: ученые нашли у врачей особый иммунитет к коронавирусу Covid-19

У врачей обнаружен особый иммунитет к Covid-19, заявили британские ученые.

Немецкая радиостанция Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), рассказала о том, что у медицинского персонала британских больниц развился иммунитет к коронавирусной инфекции.

Ученые изучили иммунитет 58 сотрудников британской клиники, чтобы выяснить, есть ли у них скрытые инфекции, а также установить уровень антител. И за четыре месяца наблюдений они не показали ни положительного результата ПЦР, ни каких-либо признаков антител или других признаков инфекции, даже если их коллеги на рабочем месте были инфицированы.

При этом у 20 медиков был выявлен повышенный уровень концентрации Т-клеток, а у 19 из них - дополнительный иммунный белок, названный IFI 27. Авторы исследования предполагают, что как раз этот белок защищает от Sars-CoV-2.

Возникла эта защита, по мнению ученых, когда в организм медиков проникал коронавирус, но по каким-то причина инфекционный процесс прекращался.

Но ученые не готовы сказать, что полученный иммунитет будет защищать и от других штаммов коронавируса. Тем не менее, авторы исследования все же склоняются к тому, что как раз увеличение Т-лимфоцитов важно для защиты от коронавируса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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