Профессор Шугушев пояснил, почему умирают пациенты, вылечившиеся от ковида

Сегодня, 14:09

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Профессор Шугушев пояснил, почему умирают пациенты, вылечившиеся от ковида

Пациент, вылечившийся от ковида, может умереть спустя несколько недель после этой болезни. Об этом рассказал доктор медицинских наук, руководитель ковид-госпиталя при клинике «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев. 

По его словам, особенно рискуют люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или хроническими недугами в стадии декомпенсации. Профессор считает, что речь идет о риске отсроченной смерти, который есть и у пациентов с гипертонией, тромбозом, атеросклерозом, а также у людей, перенесших инфаркт. Известны случаи, когда такие пациенты умирали через три-четыре недели после выздоровления. Опасность заключается еще и в том, что пока медицина не располагает возможностями определить, насколько высок риск смерти человека, перенесшего коронавирус. Тем не менее врачи могут узнать об опасности по таким показателям, как артериальное давление, работа сердца, а также по появлению отеков. При этом самочувствие самого пациента не должно учитываться. 

Профессор пояснил, что зачастую люди с хроническими болезнями не жалуются на здоровье, а на показатели они не обращают внимание и лечиться не желают, пишет vm.ru . Например, человек хорошо себя чувствует при давлении в 160 и не хочет его снижать. Такое беспечное поведение может привести к печальному исходу, предупредил доктор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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