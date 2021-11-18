Главврач Ворслов рассказал о неблагоприятных последствиях после прививки от COVID-19

Сегодня, 07:54

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Главврач Ворслов рассказал о неблагоприятных последствиях после прививки от COVID-19

Главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов сегодня, 19 ноября, рассказал, как в медицинском сообществе России обсуждают насущные вопросы здоровья людей после прививки отечественной вакциной «Спутником V». 

После вакцинации на всей территории Российской Федерации побочные эффекты не отслеживаются, подчеркнул медик. Как показала двухгодичная практика, это не просто так, пишет издание Накануне.Ru. 

«Моё мнение таково, что вакцинный препарат с высокой степенью вероятности может нарушать основы гомеостаза. В то же время не защищать от воздействия инфекции вируса COVID-19. Однако при этом он провоцирует другие недуги человека», — сообщал медик. 

Леонид Ворслов подчеркнул, что ему приходится назначать вакцинированным пациентам терапию для восстановления. В неё входят увеличенные дозы препаратов омега-3 ПНЖК, витамина D и магния. 

Когда человек собирается на прививку, он должен совершить тщательное медицинское обследование. Оно необходимо для того, чтобы убедиться, какая будет реакция: иммунной, эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой системы вакцинируемого гражданина. Ведь для прививки используется совершенно новый препарат. 

«В настоящее время никакой достоверной, научно обоснованной информации об эффективности и безопасности новых вакцин не существует», — объяснил главный врач. 

Об отсутствии доказательств безопасности и эффективности новых вакцин говорит также и академик РАН микробиолог Виталий Зверев. Статистически эффективность вакцинации тоже никак не обнаруживается. Показательно, что до сих пор так и не обнародованы результаты испытаний третьей фазы «Спутника V». 

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обещал это сделать к октябрю, но этого сделано не было. 

«Что там такого страшного выявилось, в этом исследовании, что его результаты надо скрывать?» — заявил президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин, который участвовал в испытаниях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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