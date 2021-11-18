Главврач Воскресенской больницы оценил лечение пациента с коронавирусом в стационаре в 100-300 тысяч рублей

Вчера, 18:04

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Главврач Воскресенской больницы оценил лечение пациента с коронавирусом в стационаре в 100-300 тысяч рублей

Большое число заболевших коронавирусом перегружает систему здравоохранения и приводит к огромным тратам медучреждений.  Главврач Воскресенской больницы оценил лечение коронавируса в стационаре в 100-300 тысяч рублей на пациента. Если лечить в больнице пациента, который переносит заболевание в легкой форме, то на него придется потратить 109 тысяч рублей. 162 тысячи уйдет на лечение больного, который переносит недуг в средней форме тяжести. Заметим, что стоимость лечения от ковида выросла по сравнению с прошлым годом. За первое полугодие на медицинскую помощь ушло 218 миллиардов рублей, 208 миллиардов из них — на стационарное лечение. При осложнении на сердечно-сосудистую систему стоимость лечения составит от 178 тысяч до 322 тысяч рублей. Известно, что пациентам с тяжелым течением болезни вводятся иммунобиологические препараты. Такой медикамент стоит 50–60 тысяч. Причем  некоторым приходится вводить их дважды. До пандемии на закупки кислорода ежегодно заключались контракты на 2,5 миллиона рублей. Сегодня кислород закупается на шесть миллионов в месяц, но и этого  не хватает.

Еще до получения результатов ПЦР-теста пациент получает препараты «Коронавир» и «Авифавир» на сумму 10 тысяч рублей. В пакет  также  входят антикоагулянт стоимостью три тысячи рублей, препараты для ингаляции и витамины. Таким образом, на пациента, который лечится в домашних  условиях,  уходит 30–40 тысяч рублей,  пишет 360tv.ru.

Если учесть, что  вакцинированные в три раза реже заражаются ковидом, а если и заболевают, то вдвое реже нуждаются в госпитализации, можно сказать, что благодаря вакцинации несколько уменьшатся затраты на лечение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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