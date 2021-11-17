Биолог Обласова сообщила россиянам, что им гарантирует прививка от коронавируса

Вакцинация не гарантирует 100% защиту от заболевания, но в случае с COVID-19 является важной защитой от тяжелого течения коронавируса.

Биолог Антонина Обласова подчеркнула, что как раз прививка от COVID-19 снижает шансы развития тяжелого ковида. Поэтому, хотя вакцинация и не гарантирует защиту от заражения, важно вакцинироваться.

«Вакцинация – это способ снижения рисков, а не железобетонная гарантия. Да, привитый может заболеть, а может не заболеть. Вероятность первого события ниже, чем второго. Да, привитый может умереть, а может не умереть. Вероятность первого события ниже, чем второго», – объясняет Обласова.

Стоит отметить, что в Сети немало публикаций посвященных тому, что вакцинация не только бесполезна, но и даже вредна. Но при этом также звучат заявления, что после вакцинации люди не болеют. Обласова же объясняет, что прививка от коронавируса нацелена даже больше на снижение тяжелого течения болезни, чем на защиту от заражения.

«Вакцина гарантирует, что ваши шансы заболеть, тяжело заболеть и умереть от ковида, снизятся», – подчеркнула Обласова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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