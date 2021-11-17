Врач Печковский рассказал об опасности частой вакцинации против ковида

Сегодня, 13:04

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Врач Печковский рассказал об опасности частой вакцинации против ковида

Биолог Евгений Печковский считает, что ревакцинация от коронавируса может быть лишней и даже опасной для организма. Он пояснил, что постоянное введение в организм инактивированных патогенов вируса чревато нежелательными реакциями, за которыми последуют побочные эффекты.

Врач отмечает, что при накоплении вируса в организме иммунитет будет воспринимать вакцину как чужеродное тело, и начнет отторгать ее. По этой причине частая вакцинация от ковида опасна. Тем более, что ученые до сих пор не могут сказать, как привитый организм будет вести себя через 3-5 лет, подчеркнул биолог. Он также добавил, что у многих переболевших пациентов иммунитет сохраняется до 13 месяцев. Биолог отмечает, что некоторые люди умирают и при легком течении болезни. А некоторые могут перенести и тяжелую форму, несмотря на наличие антител. Доктор предположил, что причина кроется в системе гемостаза, пишет ОСН.

Печковский также рекомендовал перед вакцинацией убедиться, что антител недостаточно для защиты организма от заражения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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