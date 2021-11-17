Усилился массовый выезд жителей России за иностранными вакцинами

Ежедневно из России выезжает свыше 50 россиян для того, чтобы получить прививку вакцинами, которые одобрены для использования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Хорватские СМИ рассказали о популярности вакцинного туризма среди россиян, отмечая, что перед новогодними каникулами многие стремятся вакцинироваться как раз такими препаратами, которые позволили бы им отдыхать на любимых курортах.

В России можно вакцинироваться только отечественными вакцинами. И хотя российская вакцина «Спутник V» открывает для россиян 46 стран, тем не менее, многие европейские государства, куда любят ездить отдыхать туристы из РФ, российские вакцины не признают. Поэтому для отдыха там россияне ищут возможность получить прививку другим препаратом.

В Хорватии сейчас иностранцы могут вакцинироваться бесплатно, и этим пользуются туристы из РФ.

«С апреля по октябрь 2021 года здесь вакцинировалось 4.908 иностранцев, большинство из которых россияне. Только в течение этого месяца у нас было около 1.000 российских туристов, которые приехали за вакцинами», - рассказывает глава центра вакцинации в Хорватии доктор Неда Ференцич Врбан.

Что же касается вакцины «Спутник V», которая широко используется в России, еще не одобрена ни EMA, ни ВОЗ. Но, возможно, эту вакцину они одобрят в ближайший месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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