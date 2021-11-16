Как изменились заболеваемость и смертность от коронавируса COVID-19 после нерабочих дней в РФ

Эксперты сообщили об эффекте затяжных нерабочих дней в России, которые должны были способствовать улучшению эпидемиологической обстановки в стране. Указывается, что нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября позволили снизить заболеваемость ковидом до 35 000 случаев в сутки, хотя темпы вакцинации так и не были значительно увеличены. Об этом сообщает «74.ru».

Согласно данным специалистов Роспотребнадзора, по состоянию на 17 ноября было выявлено 36 626 случаев заражения ковидом, что говорит о небольшом снижении циркуляции вируса среди населения. Глава ведомства Анна Попова указала, что эпидемиологические результаты прошлой недели продемонстрировали снижение заболеваемости на COVID-19 впервые за последние 2 месяца, во время которых происходил непрерывный рост зараженных.

«В ряде регионов наблюдается улучшение эпидемиологических показателей, что мы связываем с позитивным результатом введенных ранее нерабочих дней. Снижение социальных контактов позволило уменьшить циркуляцию вируса, и добиться снижения числа зараженных. Однако в глобальном плане, учитывая всю ситуацию в России, результаты пока не такие оптимистичные», - прокомментировала Анна Попова.

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что добиться снижения заболеваемости ковидом можно не только введением нерабочих дней, но и значительным ускорением программы по вакцинации граждан — только в этом случае можно ожидать положительной тенденции эпидемиологической обстановки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700