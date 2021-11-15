Эпидемиолог Уоллес предрек появление вируса, способного вызвать гибель миллиарда людей

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Во время пандемии коронавируса многие люди на земле живут в страхе, переживая за жизнь и здоровье - свою и своих близких. Еще более мрачное будущее обрисовал населению планеты эпидемиолог Роб Уоллес.
В интервью болгарскому изданию Dnes.dir он напророчил появление нового страшного вируса, который спровоцирует пандемию невиданных масштабов и унесет жизни миллиарда (!) человек.
Патоген может появиться из-за нарушения условий содержания животных в промышленности, а также в силу огромного количества животных и птиц, которые выращиваются для удовлетворения пищевых потребностей человека.
Уоллес заявляет, что Всемирная организация здравоохранения не исключает причинно-наследственную связь между новым коронавирусом и интенсивным развитием такой отрасли, как животноводство. И если появится новый птичий грипп, он может выявиться гораздо опаснее и смертоноснее COVID-19.
Уоллес напомнил, что в декабре 2020 года был зафиксирован падеж более 100 тысяч кур на большой ферме близ Астрахани. Причиной назван опасный штамм птичьего гриппа H5N8. Вирусом успели инфицироваться 7 работников птицефермы. Они болели легко, но данный факт обращает на себя внимание тем, что H5N8 впервые передался от птиц человеку.
В Китае впервые 48 людей заразились штаммом птичьего гриппа H5N6. Половина из них уже умерли.
Новая пандемия, по мнению Уоллеса, придет именно с промышленных ферм, передает ИноСМИ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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