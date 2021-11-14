Минздрав России перечислил побочные эффекты после COVID-вакцинации

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В Минздраве РФ рассказали о побочных эффектах, которые могут возникнуть после введения вакцины от коронавируса. Как правило, появляются они в течение первых суток после постановки прививки. Это может быть повышенная температура тела, боли в месте введения, гиперемия, озноб, болезненные ощущения в мышцах и суставах, усталость.
Неприятные после прививки ощущения связаны с индивидуальными реакциями организма на тот или иной препарат, призванный защитить от COVID-19 в тяжелых его проявлениях.
Так, температура тела может повыситься до отметки 38,5. При этом возможна головная боль, покраснение в месте инъекции.
Снижать температуру тела сильно в ведомстве не советуют. Если термометр показывает температуру более 38 градусов, допустимо принять ибупрофен или парацетамол.
Однако если температура не снижается несколько дней или поднимается выше 38,5 градусов, а также при возникновении серьезных аллергических реакций, в том числе крапивницы или отека Квинке, рекомендуется в обязательном порядке обратиться к врачу, передает «Прецедент ТВ».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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