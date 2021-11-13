«РБК»: российские врачи ответили на основные аргументы антиваксеров

В рамках прошедшей дискуссии «Вопросы антипрививочников к тем, кто за прививки» медицинские специалисты составили перечень аргументов, используемых противниками прививок. Антиваксеры применяют эти избитые доводы, объясняя позицию непринятия вакцинации. Врачи обосновали собственные контраргументы, пишет онлайн-издание РБК Санкт-Петербург.

Многие россияне считают, что прививочные препараты — это не что иное, как опытные вещества. Они разработаны учёными, и сейчас проходят испытания на живых людях. Это непроверенные экспериментальные препараты, которые, если их уколоть, приведут к тяжёлым последствиям в перспективе, либо даже к летальному исходу.

Известный российский биолог Антонина Обласова рассказала корреспонденту издания, что вакцины на самом деле создавались за очень короткий период. В то же время, опираясь на технологии векторной медицины, имеющиеся на тот момент в российском государстве, появилась конкретная перспектива изготовления коронавирусной вакцины в течение нескольких недель. Используя укороченный маршрут, безо всякой очереди, препараты для вакцинации были испытаны. Тогда была доказана их 100%-я безопасность.

Большинство противников прививок упорно стоят на том, что как раз из-за вакцинации, а не воздействия коронавируса, наступают летальные исходы огромного количества граждан.

Инфекционист Валентин Ковалев объяснил: значительное число граждан вакцинируются, уже будучи инфицированными. У ник в этот период, когда они ставят уколы прививки, продолжается период инкубации. Поэтому они тяжело заболевают и даже погибают как от коронавируса, так и от иной инфекции. Поэтому и возникают различные сказки: человек привился, а завтра взял и умер.

Также очень часто от антипрививочников можно услышать, что вакцины не дают гарантии, что человек не заболеет тяжело и не умрёт.

Врач Антонина Обласова отметила, что у непривитых в популяции шанс заразиться равен 100 %, потому что рано или поздно мы с вирусом столкнёмся. Вакцинация снижает этот риск до 70–90% — это доказано. Эффективность вакцинации не только в предотвращении заболевания, но и в снижении тяжести течения инфекции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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