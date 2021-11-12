Военный трибунал вместо прививки. Антипрививочники понесут суровые наказания

Врач Орлова перечислила гражданам в РФ противопоказания к COVID-вакцинации
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С начала прививочной кампании в некоторых странах до сих пор не могут провести успешно вакцинацию населения. Власти прибегают к всевозможным мерам для того, чтобы привлечь к вакцинации как можно больше граждан. Они действуют, используя как убеждения, так и запугивания.
Так, в Сингапуре решили даже привлечь противников вакцинации к уголовной ответственности. Власти этой страны на законодательном уровне запретили распространять фейковые новости, поэтому против модераторов антиваксеровских сайтов возбуждают уголовные дела. А в Португалии антиваксеров приравняли к военным преступникам. Между тем португальцы выходят на акции протеста против вакцинации.
В Украине также население затянуло с вакцинацией. Там антипрививочники говорят о том, что вакцинация задумана Биллом Гетсом, чтобы создать 5G-цифровой концлагерь.
Власти Украины ввели ограничения для непривитых граждан, что неизбежно нанесет удар по экономики, поскольку невакцинированных людей в стране подавляющее большинство и многие из них наотрез отказываются от прививки, пишет informing.ru.
В Италии и Франции гражданам, которые категорически против вакцинации, грозят увольнением. Прежде всего уволят медиков, учителей и работников соцслужб. В Восточной Европе антипрививочники выражают свое недовольство еще более ярко. То же самое можно сказать и об американских антиваксерах, которые убеждены, что вакцинация запущена для того, чтобы избавиться от бедных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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