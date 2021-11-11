Эксперт Вайя выступил за вакцинацию от коронавируса только наиболее уязвимых детей

Директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани (Италия) Франческо Вайя считает, что на текущий момент не стоит торопиться с массовой вакцинацией несовершеннолетних. По его мнению, прививками от COVID-19 следует охватывать только самых уязвимых детей. Об этом сообщает агентство ANSA.

«На данном этапе ковид-эпидемии я считаю правильным вакцинировать от коронавируса в возрастной группе 5-11 лет только детей из групп риска. Если ситуация изменится, и мы получим больше научных данных по данному вопросу, то вакцинацию можно будет распространить на всех», - заявил Вайя, добавив, что является сторонником вакцинации подростков от 12 и старше.

Он подчеркнул, что социальная ответственность должна лежать не на детях, а на взрослых - их мамах, папах, бабушках и дедушках.

Следует отметить, что в Италии мнения врачей о необходимости детской вакцинации разделились. Но многие педиатры указывают на ее необходимость.

Итальянское агентство по лекарствам ждет решения Европейского агентства лекарственных средств, которое может быть вынесено до конца декабря.

Добавим, что на текущий момент в Италии вакцинировано от коронавируса более 84 процентов населения в возрасте от 12 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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