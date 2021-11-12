Врачи назвали причины летальности от коронавируса даже после вакцинации

Научные исследователи уверяют — ни один препарат для прививок не защищает на 100% от коронавирусной инфекции. Однако он никак не может стать причиной летального исхода человека.

Недавно СМИ писали о 14, как минимум, фактах смерти людей, вакцинированных «ЭпиВакКороной». Последний случай произошел на территории Волгоградской области. Там погиб экс-полицейский после вакцинации. Медицинские специалисты уверены: во всех случаях вакцина не была причиной смерти. Летальные исходы происходят от сопутствующих факторов — тяжёлых изнуряющих заболеваний. В результате пациенты инфицируются вирусом SARS-CoV-2 и погибают.

Опытный врач Элеонора Белан говорит: некорректно винить вакцину в этих смертях.

«На земном шаре не существует вакцин, на 100% эффективных. «Ланцет» пишет, что даже у препарата «Спутник V» признанная эффективность 92,8%. Бывает, что препарат в силу определенных причин в организме пациента просто не сработал. Чтобы понять причины конкретных фактов, следует тщательно разбираться, как это было, что в реальности произошло и почему это случилось», — рассказала медик.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов уверен: эффективность защиты состоит из многих слагаемых. В этом ряду факторов, среди других приобретение за деньги сертификатов о прививках. Важным критерием является состояние здоровья реального больного. Причина № 3, это когда прививают человека в период инкубации.

«Много медиков осуществляют прививку в тот момент, когда COVID-19 уже попал внутрь человеческого организма. Идёт инкубационный период, когда у зараженного гражданина ещё не появились никакие признаки заболевания. Ему колют укол вакцины — в результате через несколько дней появляются отчётливые симптомы, и он болеет. Поэтому в таких случаях рассказывать о неэффективности вакцины в корне неверно. Скорее, надо это называть некорректной прививкой недообследованного пациента. Нужно помнить: чтобы сформировался полноценный иммунитет, со дня прививки должно пройти до 6 недель. Эти полтора месяца все вакцинированные люди так же уязвимы для коронавирусной инфекции».

Следующий фактор — очень большая вирусная нагрузка и большое количество людей с хроническими заболеваниями. Именно они заражаются в первую очередь. Сюда же можно добавить и свойства самого «дельта»-штамма, ускользающего от иммунного ответа, вызывающего прорывную инфекцию. Ещё одна причина — воздействие на человека тысячи факторов из окружающей среды.

«Вакцина не является лимитирующим фактором. Главное — это состояние сердечно-сосудистой системы. В первую очередь люди умирают от инфарктов и инсультов. На втором месте по смертности — онкология. И если у человека обнаружили новообразование или у него начинается сосудистая катастрофа, он делает прививку и умирает — вакцина в этом виновата? Бывает, что гражданин сделал прививку и через две недели заболел. А что происходило в эти две недели? Должны выяснять специалисты, проводить расследования. Да, бывают случаи анафилактического шока после введения вакцины, но такое случается очень редко», — говорит медик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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