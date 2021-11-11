В Дании предупредили об эффекте ноцебо - вреде надуманных «побочек» вакцины от COVID–19

Сегодня, 19:34

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В Дании предупредили об эффекте ноцебо - вреде надуманных «побочек» вакцины от COVID–19

Боязнь побочных эффектов вакцины от коронавируса может спровоцировать их развитие, предупредили датские ученые. Об этом говорится в публикации издания «Психотерапия и психосоматика», передает ИноСМИ.

Психолог Лене Васе призвал не опасаться возможных побочных эффектов вакцины от коронавируса, поскольку существует риск спровоцировать эффект ноцебо. Это как плацебо, объясняет ученый, только наоборот. То есть, на фоне опасения соматических недугов психика человека может подтолкнуть организм выдать всю симптоматику, которой так опасается человек.

И это не просто предположения медиков. Недавно было проведено исследование, в ходе которого его участники перед тем, как пройти вакцинацию, рассказали о своих страхах и ожиданиях влияния вакцины на организм. Выяснилось, что опасениями надуманных побочных эффектов люди усиливали их проявление.

«Нам известно, что количество побочных эффектов зависит от возраста, пола и типа вакцины. Но теперь мы уже знаем, что и ожидания людей по поводу побочных эффектов сами по себе способствуют их возникновению у конкретного человека», — говорит Лене Васе.

Психолог настаивает на том, что уменьшить страхи людей перед прививками можно, если врачи будут вести разъяснительную работу с пациентами и честно рассказывать о возможных последствиях, но при этом важно не акцентировать внимание только на «побочках».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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